Работавшие в 2020 году брянские пенсионеры получат повышенную пенсию в августе

В августе более 70 тысяч пенсионеров получат страховую пенсию в повышенном размере.

Прибавка обусловлена перерасчетом страховой пенсии по старости и инвалидности брянцам, за которых в 2020 году работодатели уплачивали страховые взносы.

Сумма зависит от уровня заработной платы работавшего в прошлом году пенсионера.

Так, максимальная прибавка может составить 296, 58 рублей.