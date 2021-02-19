Работница «Почты России» украла в Брянске 340 тысяч рублей

Почтовый оператор присваивала деньги, полученные за отправку посылок.

В Брянске сотрудница «Почты России» предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 340 тысяч рублей.

Как сообщает региональная прокуратура, женщина – оператор почтового отделения в Советском районе с января по октябрь 1918 года присваивала деньги, полученные ею от отправителей посылок.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Оператору грозит до шести лет заключения.