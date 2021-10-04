Директор дятьковской бани отбирал премии у подчиненных
Он незаконно присвоил почти 19 тысяч рублей.
Директор муниципального казенного предприятия «Баня» в поселке Ивот Дятьковского района стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служенного положения.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 4 по 28 февраля директор бани поручил бухгалтеру перевести ему и двоим сотрудникам около 19 тысяч рублей в качестве премий. Затем директор забрал деньги у подчиненных и потратил их по своему усмотрению.
Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России по Брянской области. Мужчина компенсировал ущерб. Ему грозит до шести лет заключения.
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