Город32

Директор дятьковской бани отбирал премии у подчиненных

2021, 04 октября 17:00 Происшествия
Директор дятьковской бани отбирал премии у подчиненных
Источник фото

Он незаконно присвоил почти 19 тысяч рублей.

Директор муниципального казенного предприятия «Баня» в поселке Ивот Дятьковского района стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служенного положения.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 4 по 28 февраля директор бани поручил бухгалтеру перевести ему и двоим сотрудникам около 19 тысяч рублей в качестве премий. Затем директор забрал деньги у подчиненных и потратил их по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России по Брянской области. Мужчина компенсировал ущерб. Ему грозит до шести лет заключения.

Читайте также
Ротавирусную инфекцию назвали одной из причин ЧП в 3-й гимназии Брянска
02 октября 11:37
Ротавирусную инфекцию назвали одной из причин ЧП в 3-й гимназии Брянска
В Брянске нелегальные банкиры заработали 27 миллионов рублей
21 сентября 17:00
В Брянске нелегальные банкиры заработали 27 миллионов рублей
Директора «БрянскСтройПроекта» судят за миллионные долги по зарплате
13 сентября 09:00
Директора «БрянскСтройПроекта» судят за миллионные долги по зарплате
На 22-летнего виновника гибели пожилого водителя «Оки» под Унечей завели уголовное дело
10 сентября 09:00
На 22-летнего виновника гибели пожилого водителя «Оки» под Унечей завели уголовное дело

Новости регионов

04.10.2021 11:16
Билеты по «семейному» тарифу теперь можно покупать онлайн
Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее развивать семейный туризм. Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО
02.10.2021 13:45
Полтора часа длился пожар в Рославле
Около четырех часов дня 1 октября в частном секторе на 1-ом переулке Рабочего городка в городе Рославле произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проживающие в доме мужчина с женщиной вышли по делам, а когда вернулись, увидели полыхающие кровлю и пристройку к дому. Соседи уже вызвали пожарных и ждали их прибытия.
02.10.2021 13:38
В Смоленском районе сгорела хозяйственная постройка
Около девяти часов вечера 1 октября в деревне Зыколино Смоленсколго района горела хозяйственная постройка. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка поставила готовиться еду для животных и пошла заниматься делами в дом. Позднее женщина вспомнила, что оставила включенную плиту, но к этому моменту хозяйственная постройка была уже объята пламенем. Она
01.10.2021 16:34
АО «ФПК» увеличило число «Ласточек» между Москвой и Смоленском
1 октября сдвоенный поезд №743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум» вышел на маршрут Москва – Смоленск. Вагоны в комплектации «Премиум» оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Сдвоенная «Ласточка» позволяет одновременно перевозить 682 пассажира. Удобство маломобильных пассажиров в поездке обеспечивают подъемники для инвалидных
01.10.2021 12:55
В деревне Гагаринского района горела баня
Дн1м 30 сентября в деревне Ивино Гагаринского района произошел пожар в одном из частных подворий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева постоянно там не проживали. Они спланировали свой приезд и дистанционно включили обогреватели в помещении бани. Через некоторое время соседи увидели черный столб дыма, поднимающийся над строением и незамедлительно
30.09.2021 11:17
Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга»
Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит  потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ

Актуальные темы

Происшествия
Водитель «ВАЗа» сбил пенсионерку-велосипедистку в Жуковке
Общество
Брянский комиссариат отказался повышать пенсию родителям Героя России
Происшествия
Жительница Брянска пыталась подкупить следователя для бегства ее мужа в США
Происшествия
Смертельная авария произошла под Почепом (ВИДЕО)
Общество
Многодетную мать с подозрением на COVID-19 оставили без медпомощи в Брянске

Новости партнёров

Подключение объектов садоводов к электросетям
Подключение объектов садоводов к электросетям

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, утв. постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир
Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир

В середине осени пользователи цифрового видеосервиса Wink смогут оценить все оттенки ярких киноэмоций — в списке новинок комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автомобилей на время ремонта 30 сентября
Переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автомобилей на время ремонта 30 сентября

Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто  30 сентября с 9:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ в зоне железнодорожного переезда, направленных на  обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Игорь Маковский поздравил белгородских энергетиков с 60-летием основания региональной энергосистемы
Игорь Маковский поздравил белгородских энергетиков с 60-летием основания региональной энергосистемы

На протяжении 60 лет энергетики обеспечивают бесперебойную работу и опережающее развитие электросетевого комплекса Белгородской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».