Директор дятьковской бани отбирал премии у подчиненных

Он незаконно присвоил почти 19 тысяч рублей.

Директор муниципального казенного предприятия «Баня» в поселке Ивот Дятьковского района стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служенного положения.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 4 по 28 февраля директор бани поручил бухгалтеру перевести ему и двоим сотрудникам около 19 тысяч рублей в качестве премий. Затем директор забрал деньги у подчиненных и потратил их по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России по Брянской области. Мужчина компенсировал ущерб. Ему грозит до шести лет заключения.