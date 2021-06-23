Начальница брянского отделения «Почты России» оказалась мошенницей

Женщина присвоила почти полмиллиона рублей.

Дело о махинациях руководителя Жирятинского почтамта АО «Почта России» рассматривал Выгоничский районный суд. 47-летняя злоумышленница, пользуясь служебным положением, фиктивно трудоустроила в подведомственное отделение супруга и племянницу. Причем родственники только числились работниками, однако в организации не появлялись и не догадывались, что являются участниками аферы. Начальница не уведомила их об оформлении банковских карт, на которые в течение двух лет исправно поступала зарплата.

Наряду с этим мошенница воспользовалась и другим путем обогащения. Она скрыла от бухгалтерии факт увольнения одной из сотрудниц. Соответственно, за нее самолично стала получать очередную сумму денег.

Жажда наживы притянула еще одну историю. В прошлом году аферистка потратила на собственные нужды 46 тысяч рублей. Сумма поступила из кассы магазина хозяйственных товаров в качестве возврата наличных, которые раньше были перечислены Брянским филиалом АО «Почта России» по заключенным договорам.

В общей сложности через руки экс-начальницы отделения незаконно прошли более 490 тысяч рублей. Даме пришлось возместить ущерб. Она это сделала добровольно.

Женщину признали виновной в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.