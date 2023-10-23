Работники культуры Брянска получили премии

50 работников культуры и искусства Брянска получили муниципальные премии. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске вручили премии лучшим работникам культуры и искусства. Власти оценили вклад 50-и человек в культурную жизнь города. Номинантов поздравили глава города Брянска Марина Дбар и вице-мэр города Брянска Сергей Антошин.

«Хочу отметить, что ни одно мероприятие не обходится без вашего участия. Красивый концерт — лишь верхушка айсберга, за которой скрываются часы репетиций и тренировок, нервы. Всё это остается незаметным для нас, зрителей. Поэтому сертификаты — это наша благодарность вам за нелегкий труд», — сказал Сергей Антошин.

Денежные сертификаты вручили в четырех номинациях: «Опора и авторитет», «Профессионал», «Лучший руководитель» и «Перспектива». Гранты по всем направлениям получили работники школы искусств имени Николаевой.

Со следующего года размер премии вырастет с 30 до 50 тысяч рублей. Такое решение приняли Брянский городской Совет народных депутатов и Брянская городская администрация.