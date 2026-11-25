Работники транспорта Брянщины получили награды в честь профессионального праздника

2026, 25 ноября 10:10

Работники транспорта Брянщины получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

24 ноября в Хрустальном зале правительства области прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню работника транспорта. Сотрудников транспортных предприятий региона поздравили губернатор Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники и депутаты.

«Для экономики региона имеет особое значение автомобильный транспорт. На его долю приходится более половины грузовых перевозок. Пассажирскими автопредприятиями ежегодно перевозится более 65 млн человек. Особая благодарность тем, кто работает в приграничье и в условиях регулярных атак со стороны ВСУ», – подчеркнул Егор Ковальчук.

За трудовые успехи и многолетний добросовестный труд лучшие работники транспортной сферы получили государственные и ведомственные наградами. Творческие коллективы региона подарили собравшимся яркие номера.