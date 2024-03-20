Работников ЖКХ поздравили в Брянске

Работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. В Бежицкой районной администрации для специалистов этой сферы прошло мероприятие. В зале собрались 90 работников ЖКХ. Перед виновниками торжества выступили лучшие солисты района.
«Это праздник специалистов, которые каждый день создают комфорт людям. Ежедневно от вашей усердной работы зависит здоровье населения. Тепло, вода, газ, свет — без всего этого невозможно представить современный быт, и каждая аварийная ситуация требует оперативного реагирования со стороны коммунальных служб. Благодаря вашим усилиям бесперебойно работают учреждения образования, здравоохранения, объекты экономики и промышленности», – подчеркнула глава района Татьяна Гращенкова.
Татьяна Гращенкова вречила лучшим специалистам коммунальных служб почётные грамоты.
20.03.2024 12:39
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка
13.03.2024 11:56
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина. Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
13.03.2024 11:55
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и