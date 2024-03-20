Работников ЖКХ поздравили в Брянске

Работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. В Бежицкой районной администрации для специалистов этой сферы прошло мероприятие. В зале собрались 90 работников ЖКХ. Перед виновниками торжества выступили лучшие солисты района.

«Это праздник специалистов, которые каждый день создают комфорт людям. Ежедневно от вашей усердной работы зависит здоровье населения. Тепло, вода, газ, свет — без всего этого невозможно представить современный быт, и каждая аварийная ситуация требует оперативного реагирования со стороны коммунальных служб. Благодаря вашим усилиям бесперебойно работают учреждения образования, здравоохранения, объекты экономики и промышленности», – подчеркнула глава района Татьяна Гращенкова.

Татьяна Гращенкова вречила лучшим специалистам коммунальных служб почётные грамоты.