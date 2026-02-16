Электричество и тепло вернулось в дома Брянцев через три часа

2026, 16 февраля 09:11

Электричество и тепло вернулось в дома Брянцев через три часа. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ.

«Запуска такого количества БпЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

При атаке были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Электричество и тепло пропало в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области. В течении трёх часов аварийные бригады восстановили инфраструктуру. Отопление и свет появились в домах жителей.

«Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!» — подчеркнул Александр Богомаз.