Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Электричество и тепло вернулось в дома Брянцев через три часа

2026, 16 февраля 09:11
Электричество и тепло вернулось в дома Брянцев через три часа
Источник фото

Электричество и тепло вернулось в дома Брянцев через три часа. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ.

«Запуска такого количества БпЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

При атаке были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Электричество и тепло пропало в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области. В течении трёх часов аварийные бригады восстановили инфраструктуру. Отопление и свет появились в домах жителей.

«Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!» — подчеркнул Александр Богомаз.

 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году
16 февраля 11:49
Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году
Более 3,5 тысячи километров проезжей части за сутки почистили брянские дорожники
16 февраля 10:21
Более 3,5 тысячи километров проезжей части за сутки почистили брянские дорожники
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе
16 февраля 09:36
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14207) брянск (6793) ДТП (2678) ГИБДД (2206) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1831) суд (1785) авария (1634) мчс (1493) коронавирус (1272) умвд (1029)