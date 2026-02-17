Брянские танцоры завоевали три диплома лауреатов на конкурсе в Твери

Брянские танцоры завоевали три диплома лауреатов на конкурсе в Твери. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В минувшую субботу в Тверском областном Доме народного творчества прошёл XV межрегиональный конкурс по русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено».

Участие в творческом состязании приняли фольклорные коллективы и исполнители из 12 регионов. Более 500 ребят в возрасте от 7 до 25-ти лет выступили в номинациях: «Солисты», «Парная пляска» и «Ансамбли»,.

Дипломы лауреатов I степени завоевали воспитанники фольклорного ансамбля «Ларец» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Степан Рудзевич выступал среди участников 15-21 лет. В парной пляске среди ребят 7-10 лет отличились Анна Покунова и Роман Филин, а также Тамара Зевацкая и Есения Тулупова.