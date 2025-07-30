Разделительную полосу заасфальтировали рабочие на Московском проспекте в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске компания «Брянскавтодор» продолжает капитальный ремонт Московского проспекта в Фокинском районе. Рабочие обновляют участок от моста через реку Десну до путепровода через железную дорогу.

Накануне специалисты заасфальтировали 250 метров разделительной полосы на въезде в Фокинский район. Также подрядчик уложил новое покрытие на пешеходной дорожке от памятника танкистам до проспекта Героев, сделав полноценный широкий тротуар.

В настоящее время рабочие занимаются устройством заездных карманов для общественного транспорта на остановках «Западная» и «Школа №51», а также созданием четвёртой полосы перед перекрёстком с улицей Шолохова.

Проспект Московский ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».