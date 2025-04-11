Ремонт деревянного фонтана завершается в парке имени Толстого в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске специалисты завершают ремонт деревянного фонтана. Две фигуры мельников после реконструкции вернули на прежнее место. Перед установкой также отреставрировали мостик, у которого стоят персонажи. В начале следующей недели работники парка обработают деревянные детали фонтана консервирующим раствором.

Кроме того, специалисты в ближайшие две недели на аллеях заменят на новые все лавочки, покрасят летнюю эстраду и установят резную информационную доску. А с понедельника парк начнут обрабатывать от клещей..