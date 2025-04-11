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Ремонт деревянного фонтана завершается в парке имени Толстого в Брянске

2025, 11 апреля 17:09 Общество
Ремонт деревянного фонтана завершается в парке имени Толстого в Брянске
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Ремонт деревянного фонтана завершается в парке имени Толстого в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

В парке имени Алексея Толстого в Брянске специалисты завершают ремонт деревянного фонтана. Две фигуры мельников после реконструкции вернули на прежнее место. Перед установкой также отреставрировали мостик, у которого стоят персонажи. В начале следующей недели работники парка обработают деревянные детали фонтана консервирующим раствором. 

Кроме того, специалисты в ближайшие две недели на аллеях заменят на новые все лавочки, покрасят летнюю эстраду и установят резную информационную доску. А с понедельника парк начнут обрабатывать от клещей..

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