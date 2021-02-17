Ремонт дороги Комаричи — Севск обойдется в 58 млн рублей

Работы начнутся в этом году.

В 2021 году на Брянщине начнется ремонт трассы Комаричи — Севск на участке протяженностью 5,608 км.

Планируется разбить работы на два этапа. Первые 1,5 км отремонтируют в 2021 году, остальное — в 2022.

В результате на трассе, в частности, будет сделан лежачий полицейский и нанесена разметка холодным пластиком. Будет также срезан старый асфальт, уплотнен грунт и настелено новое покрытие.

Работы обойдутся в 58 млн рублей и будут вестись в рамках профильного нацпроекта.