Ремонт площади Ленина стартовал в Брянске

Площадь Ленина в Брянске отремонтируют за 89 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске стартовал ремонт площади Ленина. Подрядчику «Стройсервистрейд» на первом этапе предстоит убрать старую плитку около памятника Ленину с нижней площадки и облицовку подпорных стен. К подножию памятника Ленину уже привезли уральский гранит. До конца года рабочие частично укроют плиткой проезд вокруг площади до гостиницы «Десна».

А весной 2025 года ремонт продолжат на центральной части площади. Здесь заменят отдельные разбитые плитки и поправят бордюры на клумбах. К началу мая специалисты полностью уложат гранитом проезд вокруг площади Ленина.Ремонт обойдётся в 89 млн рублей.