Город32

Ремонт сквера имени Пушкина в Брянске закончат к пятнице

2023, 06 сентября 11:43 Общество
Ремонт сквера имени Пушкина в Брянске закончат к пятнице
Источник фото

Благоустройство в сквере имени Пушкина в Брянске  подрядчик закончит к концу недели. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Володарском районе областного центра заканчивается ремонт сквера имени Пушкина. Подрядчик установил новые светильники, уложил плитку на пешеходных дорожках, провел ландшафтные работы. В центре сквера появился амфитеатр. Сейчас рабочие монтируют ограждение.

В ближайшую пятницу благоустройство сквера имени Пушкина оценит комиссия. Работы проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На ремонт потратили 20 миллионов рублей.

Читайте также
Бетоном заливают ростверк последней опоры моста в Брянске
06 сентября 12:09
Бетоном заливают ростверк последней опоры моста в Брянске
Более 193 млн рублей направили на питание брянских школьников
06 сентября 09:37
Более 193 млн рублей направили на питание брянских школьников
Ко Дню города Брянск готовят дорожники
05 сентября 17:21
Ко Дню города Брянск готовят дорожники
Мошенники «развели» брянца на 58 тысяч рублей из-за интимных фото
05 сентября 16:40
Мошенники «развели» брянца на 58 тысяч рублей из-за интимных фото

Новости регионов

06.09.2023 12:29
В новом филиале МФЦ
Еще один многофункциональный центр заработал в Смоленске. Новый филиал МФЦ на прошлой неделе распахнул свои двери на ул.Маршала Еременко, в доме №60а. Это значит, что государственные и муниципальные услуги стали доступнее и ближе для жителей Заднепровского района.  В новом МФЦ побывал врио губернатора Василий Анохин, который осмотрел филиал и также пообщался с его сотрудниками. Вся
06.09.2023 12:27
Педагогический стаж
В преддверии нового учебного года в КВЦ им. Тенишевых прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие врио губернатора Василий Анохин и в режиме ВКС министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Василий Анохин рассказал участникам встречи о проводимой на Смоленщине политике в сфере образования и в том числе о мерах поддержки педагогов. Врио губернатора
06.09.2023 10:16
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 4,3% в январе-августе
В январе-августе 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,9 млн тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 1,36 млн тонн (+10,3% к январю-августу 2022 года); строительных грузов – 206,1 тыс. тонн (+15,9%); лесных грузов
05.09.2023 13:41
Капитальный ремонт железнодорожного переезда на перегоне Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области начнется 7 сентября
Капитальный ремонт начнется на железнодорожном переезде 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области 7 сентября. До 29 сентября железнодорожники выполнят комплекс работ по демонтажу старого и укладке нового резинокордового настила в зоне пересечения железной и автомобильных дорог, заменят плиты устройств заграждения (УЗП) и направляющие столбики. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание устройств безопасности
01.09.2023 17:05
В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности
На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно
01.09.2023 14:32
Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск
Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.

Актуальные темы

Спорт
Брянский хоккеист погиб в зоне спецоперации
Общество
Брянский губернатор посетил родной институт в День знаний
Происшествия
Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП на брянской трассе
Общество
Мемориальную доску в честь ученого открыли в брянском университете
Лента новостей
Два брянских поселка попали под обстрел

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все кинокраски осени: Wink представляет главные премьеры сентября
Все кинокраски осени: Wink представляет главные премьеры сентября

Как ни тяжело расставаться с летом, смену времен года не остановить. В начале нового делового и учебного сезона на помощь как всегда придет видеосервис Wink (СП «Ростелекома» и НМГ) с яркими кино- и сериальными премьерами. Новинки снимут осенний стресс и продлят уютное настроение летних вечеров.

Компенсационные автобусы запустят от Жуковки до Брянска на период ремонта пути в сентябре – октябре
Компенсационные автобусы запустят от Жуковки до Брянска на период ремонта пути в сентябре – октябре

С 8 сентября по 1 октября на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна Брянской области пройдет капитальный ремонт пути, в ходе которого железнодорожники заменят 12 км рельсошпальной решетки. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 воскресенья.

Брянскэнерго за 8 месяцев своими силами отремонтировало более 40 силовых трансформаторов
Брянскэнерго за 8 месяцев своими силами отремонтировало более 40 силовых трансформаторов

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы цеха по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ за 8 месяцев 2023 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

На Брянщине РСХБ помогает родителям собрать детей в школу
На Брянщине РСХБ помогает родителям собрать детей в школу

В преддверии нового учебного года Россельхозбанк запускает специальные предложения, которые помогут родителям максимально подготовить детей к 1 сентября и приобрести все самое необходимое к школе.