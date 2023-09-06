Ремонт сквера имени Пушкина в Брянске закончат к пятнице

Благоустройство в сквере имени Пушкина в Брянске подрядчик закончит к концу недели. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарском районе областного центра заканчивается ремонт сквера имени Пушкина. Подрядчик установил новые светильники, уложил плитку на пешеходных дорожках, провел ландшафтные работы. В центре сквера появился амфитеатр. Сейчас рабочие монтируют ограждение.

В ближайшую пятницу благоустройство сквера имени Пушкина оценит комиссия. Работы проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На ремонт потратили 20 миллионов рублей.