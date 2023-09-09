Ремонт улиц Народной и Отрадной в Брянске закончился

Качество ремонта улиц Народной и Отрадной в Брянске проверила комиссия. Об этом рассказали в городской администрации.

Подрядчик закончил ремонт улиц Народной и Отрадной в Брянске. На Народной заасфальтировали участок грунтовой дороги в 257 метра от улицы Добролюбова до Фадеева. Также здесь появились пешеходные дорожки, «лежачие полицейские» и дорожные знаки. Освещают проезжую часть 11 светодиодных фонарей.

Участок, длиной 364 метра, улицы Отрадной до её пересечения с Карьерной покрыли двумя слоями асфальта.Здесь также появился тротуар, светодиодные фонари и три «лежачих полицейских». А перед пешеходными переходами для людей с плохим зрением уложили тактильная плитка.

Межведомственная комиссия проверила качество работ.

«Асфальт положен очень хорошо. Но подрядчику есть над чем поработать: необходимо на некоторых местах убрать строительный мусор, песок. Так же подрядчик должен учесть замечание сотрудников ГИБДД. Занизить один канализационный колодец. Перевесить знак «Лежачий полицейский», чтобы он был лучше виден», — отметил начальник отдела ЖКХ администрации Бежицкого района Алексей Горбачев.

Подрядчику в кратчайший срок предстоит устранить недостатки.