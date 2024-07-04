Ремонт улицы Щукина в Брянске оценила комиссия

Качество ремонта улицы Щукина в Брянске оценила комиссия. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Щукина. Протяженность ремонтируемого участка — 403 метра. Подрядчик «Зеро-Макс» уложили новый асфальт, построил тротуары. Рабочие также реконструировал водовод от ТК «Трубчевский» до улицы Вали Сафроновой. После усадки грунта на месте раскопок территорию также заасфальтируют.

Качество ремонта оценила межведомственная рабочая комиссия в составе представителей УЖКХ города Брянска, дорожного управления, ГИБДД, регионального отделения всероссийского общества инвалидов и депутатов.

«Я прошёлся по улице, обратил внимание на моменты, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья. С нашей стороны замечаний нет, все съезды сделаны аккуратно, как и требуется», — отметил председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Вячеслав Белин.

Улица Щукина будет находиться на гарантии у подрядчика в течение пяти лет.