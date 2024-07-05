Родственникам погибших брянских военных передали награды

Родственникам трёх военнослужащих из Брянска, погибших на СВО, передали госнаграды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации прошла церемонии вручения госнаград. Мэр Александр Макаров передал ордена Мужества родным трёх военнослужащих.

Старший сержант Сергей Шпачков работал в главном управлении МЧС России по Брянской области. Он погиб 12 ноября 2023 года в ходе специальной военной операции. Военный награжден двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

Младший сержант Владимир Лысков родился ушёл на СВО в рамках частичной мобилизации. Она погиб 7 февраля 2024 года.

Гвардии сержант Виктор Киреев родился 17 июля 1995 года. После школы и техникума он проходил срочную и контрактную службу. парень погиб 15 марта 2023 года. Он награжден орденами Мужества и Святого Георгия.

«Благодаря вашим сыновьям и мужьям, землю Брянщины не топчет сапог врага. Мы об этом должны помнить. Они ушли в вечность, но их имена сегодня в табличках на школах, их имена звучат на встречах с молодежью и подрастающим поколением. На их примере воспитывают новых воинов — защитников Родины. Награды ребят — это не один геройский поступок, это целая жизнь, проведённая в специальной военной операции. Каждый прожитый день — это подвиг, и его мы не забудем», — обратился к родственникам глава администрации Александр Макаров.

Глава Брянской городской администрации предложил семьям военных поддержку в решении любых житейских вопросов.