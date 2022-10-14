Росавиация продлила ограничение на полеты в Брянск

Росавиация обнародовало очередное решение продлить ограничение на полеты в ряд российских городов, включая Брянск.

Новый срок его действия назначен до 22 октября.

Под запретом остаются также полеты еще в десять городов центра и юга России: Анапу, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные воздушные гавани.

Изначально ограничения вводились 24 февраля сроком на одну неделю и с тех пор постоянно продлеваются.

Фото Александра Лебедева.