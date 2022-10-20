Росавиация продлила ограничение полетов в Брянск

Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов в одиннадцать аэропортов в центре и на юге страны.

Новый срок его действия — 28 октября.

Другие российские аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.

Ограничение на полеты в Брянск действует с 24 февраля. Первоначально они вводились на неделю, но регулярно продлеваются.