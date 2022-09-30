Росавиация снова продлила ограничения на полеты в Брянск

Росавиация в очередной раз сообщила о продлении ограничений на полеты гражданских самолетов в Брянск и десять других городов на юге и центре России.

Новый срок их действия — минимум до 10 октября.

В остальные города страны полеты по-прежнему осуществляются в обычном режиме.

Запрет на полеты гражданской авиации в воздушную гавань Брянщины действует с 24 февраля.