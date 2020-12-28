Роспотребнадзор: Британского штамма коронавируса на Брянщине нет

В России новая версия инфекции, обнаруженная в Великобритании, не зафиксирована.

Зам директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил в эфире федерального телеканала «Россия-1», что на территории ни одного субъекта РФ, включая Брянскую область, не зафиксирован новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, за что успел получить название «британской мутации».

Горелов также выразил уверенность, что даже если мутация просочилась на нашу территорию, только пока не обнаружена, или попадет в страну в будущем. россиянам, включая брянцев, вряд ли стоит глобально ее опасаться.

О новой мутации пока известно лишь, что она на 70% заразнее обычного коронавируса. Но нет никакой информации о тяжести вызываемый ей заболеваний, сложности лечения и вероятности летальных исходов. Известно также, что британская мутация была обнаружена в Швеции.