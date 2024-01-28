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Руководитель Советского района Брянска встретился со студентами

2024, 28 января 16:19 Общество
Руководитель Советского района Брянска встретился со студентами
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Руководитель Советского района Брянска встретился со студентами Российского экономического университета. Об этом рассказали в городской администрации.

В День российского студенчества Брянский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова посетил бывший выпускник — руководитель Советского района Денис Семёнов. Он стал главным спикером на мероприятии «Будущее – это мы». Денис Семёнов пообщался со старшекурсниками и волонтёрами университета.

Ребята спросили у гостя как стать успешным в профессии.

«Для начала молодому человеку важно правильно выбрать специальность. Надо понимать, как быстро идёт прогресс. Некоторые профессии скоро не будут востребованы», — ответил глава Советской администрации.

Денис Семёнов посоветовал студентам вникать в предмет, больше время уделять науке, следить за своим внешним видом и манерами, уметь преодолевать любые трудности.

 

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