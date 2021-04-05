С 5 апреля троллейбусы в Брянске стали ходить чаще

Троллейбусное управление ввело новое расписание движения.

С 5 апреля действует новое расписание движения троллейбусов в Брянске.

Как сообщает городское троллейбусное управление, по многочисленным просьбам посетителей поликлиники № 1 по улице Куйбышева увеличили число рейсов по маршруту № 11, а по обращениям жителей 10-го микрорайона выросло число вечерних рейсов по маршруту № 9.

Также внесены изменения в расписания движения по маршрутам № 1, № 2, № 3,№ 4,№ 5,№ 13 и № 14.