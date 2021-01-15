С понедельника на Брянщине начнется массовая вакцинация от коронавируса

Сегодня в регион должны поступить 16,9 тыс. доз вакцины «Спутник V».

В понеельник, 18 января, на Брянщине стартует массовая вакцинация жителей региона от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции по территории Брянской области.

Задачу запустить массовую вакцинацию на днях поставил президент Владимир Путин, и Брянщина окахалась готова выполнить его распоряжение.

Все медучреждения, на базе которых будут развернуты пункты вакцинации, в регионе оснащены фармацевтическими морозильниками для хранения препарата. Вакцину развозят по региону специализированные автомобили «Брянскфармации», где также поддерживается необходимая температура.

Процедура добровольна. Процесс вакцинации начинается с подписания пациентом согласия на нее, затем его осматривает терапевт, и только после этого делается прививка. По сходной схеме проводится вакцинация и вторым компонентом вакцины. Поскольку после укола обоими компонентами пациенты полчаса должны находиться под наблюдением врача на случай возможных аллергических реакций, вакцинация возможна только на базе поликлиник.

Всего в регионе планируется привить 290 тыс. человек.

Пока вакцинация доступна только жителям региона из группы профессионального риска — медикам, педагогам и соцработникам. А с понедельника сделать прививку смогут все, кто хочет.