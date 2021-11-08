Самому молодому умершему от коронавируса брянцу было 17 лет

Жителей региона призвали пройти вакцинацию от COVID-19.

Губернатор Александр Богомаз прокомментировал статистические данные об уровне смертности от коронавирусной инфекции. По его словам, самому молодому жителю региона, умершему от COVID-19, было 17 лет.

«Мы имеем ежедневные статистические данные. Вакцинировано 424 375 человек. Из них 3100 заболело. Это менее 0,7%. Имеем единичные случаи, когда вакцинированные умирают от ковида. Возраст этих людей больше 75 лет, и у них еще букет сопутствующих заболеваний. Если брать невакцинированных, которых примерно 570 тысяч, и 78 311 заболевших, получается, заболели около 15%. Самому молодому жителю области, умершему от Covid-19, было 17 лет. И вот эта статистика нам показывает: если взять соотношение смертей вакцинированных и невакцинированных, это 1:100 из заболевших. В 15-20 раз меньше заболевают и в 100 раз меньше умирают. Какие еще нужны доказательства или примеры?» – сообщил Богомаз.

Он призвал жителей региона сделать прививки от коронавируса, поскольку «кроме вакцинации на сегодня нет другого способа победить инфекцию».