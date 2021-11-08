Самому молодому умершему от коронавируса брянцу было 17 лет

Жителей региона призвали пройти вакцинацию от COVID-19.
Губернатор Александр Богомаз прокомментировал статистические данные об уровне смертности от коронавирусной инфекции. По его словам, самому молодому жителю региона, умершему от COVID-19, было 17 лет.
«Мы имеем ежедневные статистические данные. Вакцинировано 424 375 человек. Из них 3100 заболело. Это менее 0,7%. Имеем единичные случаи, когда вакцинированные умирают от ковида. Возраст этих людей больше 75 лет, и у них еще букет сопутствующих заболеваний. Если брать невакцинированных, которых примерно 570 тысяч, и 78 311 заболевших, получается, заболели около 15%. Самому молодому жителю области, умершему от Covid-19, было 17 лет. И вот эта статистика нам показывает: если взять соотношение смертей вакцинированных и невакцинированных, это 1:100 из заболевших. В 15-20 раз меньше заболевают и в 100 раз меньше умирают. Какие еще нужны доказательства или примеры?» – сообщил Богомаз.
Он призвал жителей региона сделать прививки от коронавируса, поскольку «кроме вакцинации на сегодня нет другого способа победить инфекцию».
03.11.2021 12:44
В режиме безопасности
В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей
03.11.2021 12:41
«Скорая помощь» для медиков
Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще
03.11.2021 12:39
Субсидии — АПК
Тема оказания помощи смоленским аграриям, в том числе и тем, кто специализируется на молочном животноводстве, остаётся в сфере особого внимания губернатора Алексея Островского. На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым «В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и