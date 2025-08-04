Санитарная пятница прошла в первый день августа в Брянске

Свыше 30 кубометров мусора собрали в рамках санитарной пятницы в первый день августа в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В первый день августа в Брянске состоялась санитарная пятница. Порядок в городе наводили сотрудники предприятий и организаций, а также специалисты городской и районных администраций. Они помогали коммунальным службам с уборкой мусора.

В порядок привели детскую площадку «Катюша», розарий напротив районной администрации и территорию вокруг Ледового дворца в Бежицком районе, скверах имени В.И. Ленина и имени Чернышевского в Володарском районе.

От мусора добровольцы очистили зелёную зону вокруг Дворца единоборств имени Осипенко, пешеходную зону на Карачиже, парк «Звёздный», территорию на Покровской горе и в сквере имени Паристого.

Бригады дорожного управления занимались покосом травы и заделывали ямы на проезжей части.

В Брянске в санитарной пятнице поучаствовали 283 человека. С улиц убрали 32,1 кубометра мусора.