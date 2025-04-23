Счастливое возвращение: навлинский пёс Пирожок худеет и набирается сил после спасения

История с похищением всеобщего любимца Навли — пса по кличке Пирожок — получила счастливое продолжение. Напомним, в марте этого года четвероногий талисман города был насильственно увезен службой отлова, несмотря на наличие специальной бирки о стерилизации и неагрессивном поведении.

Благодаря настойчивости местных зоозащитников и широкому общественному резонансу, любимца горожан удалось вернуть домой. Сейчас упитанный пёс проходит настоящий курс преображения под присмотром своей спасительницы.

Прежняя жизнь Пирожка, когда он регулярно лакомился чипсами и сладостями возле местной «Пятерочки», осталась позади. Теперь хвостатый герой на строгой диете и регулярных прогулках. За месяц реабилитации пёс уже распрощался с парой лишних килограммов.

Недавно наши коллеги с сайта «Новости Брянска» опубликовали видео с тренировки Пирожка. На кадрах видно, как пёс, пусть не спеша, но уверенно передвигается на поводке, демонстрируя первые успехи своего преображения.

История Пирожка показала, как важна бдительность и неравнодушие горожан к судьбе братьев наших меньших, а также напомнила о необходимости ответственного отношения к бездомным животным.