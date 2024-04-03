Семь жилых домов затопило в Брянске

Семь жилых домов затоплены в Брянске из-за половодья. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На реках Брянской области за сутки уровень воды вырос от 4 до 19 см. Затоплены семь жилых домов в областном центре, а также 264 участка в Брянске,Сельцо, Брянском, Трубчевском, Дятьковском, Суражском районах и Жуковском муниципальном округе.

Под воду также ушли пять участков дорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах и один мост через Десну в Сельцо.

При этом на реке Судость в Погаре и реке Ипуть в Суражском районе вода спала на 2 и 6 см соответственно.