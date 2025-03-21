Семье погибшего военного мэр Брянска передал орден Мужества
Семье погибшего военного мэр Брянска передал орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Мэр Брянска Александр Макаров встретился с семьёй ефрейтора Сергея Скиданова. Военный погиб 15 июля 2024 года на СВО. Его сыну, Мише Скиданову, тогда только исполнился один год. Александр Макаров передал орден Мужества матери и жене Героя.
«Сергей отдал жизнь, чтобы его сын жил под мирным небом. Честно и достойно служил Родине. Он навсегда останется для нас примером мужества и отваги. Наша задача — помнить его. И помогать вам. Хочу вас заверить: администрация города выполнит всё, что касается поддержки вашей семьи», — сказал Александр Макаров.
В память о Сергее Скиданове на стене его родной школы № 41 установят мемориальную доску.
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