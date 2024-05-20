Семейный квест прошёл в брянском парке

Семейный квест «Остров семейных сокровищ» прошёл в парке Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке имени Алексея Толстого прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Остров семейных сокровищ». В нём участвовали 15 семей. На старт вышли около 70 человек.

Участники квеста прошли свыше десяти тематических станций. В игровой форме семьи проявили свои лучшие качества и навыки работы в команде.

«Радует, что так много пап и мам, мальчишек и девчонок чтут семейные ценности, всячески способствуют их укреплению. Желаю всем хорошего настроения, мира, добра и любви», — подчеркнул председатель комитета по делам молодежи семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Сергей Чернов.

Победители квеста получили подарки и грамоты.