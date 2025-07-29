Семейный подряд и «зубы дракона»: что известно о деле брянского вице-губернатора»

Громкое дело о хищениях при строительстве оборонительных сооружений разворачивается в Брянской области. Заместитель губернатора Николай Симоненко, его сын Юрий и директор областного управления капстроительства Евгений Жура арестованы до 21 сентября по решению московского суда.

Обыски в доме и рабочем кабинете высокопоставленного чиновника прошли еще 22 июля, после чего Симоненко был доставлен в Москву для избрания меры пресечения. Спустя два дня Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех троих фигурантов под стражу.

Федеральные СМИ со ссылкой на источники связывают дело с возведением противотанковых «зубов дракона» на границе с Украиной. По предварительным данным, эти бетонные пирамиды высотой более метра, призванные остановить продвижение вражеской техники, были построены с нарушениями и не в полном объеме, а выделенные на них федеральные средства — почти 820 миллионов рублей — частично исчезли.

Предполагаемая схема выглядит классически: вице-губернатор, курирующий строительную сферу, мог повлиять на заключение контракта с компанией своего сына через цепочку подрядов и субподрядов. По неофициальной информации, «слить» схему могла директор компании «Водоканал Дубровский», к которой силовики пришли с проверкой еще до задержания основных фигурантов.

Интересно, что для Симоненко это уже третье серьезное уголовное дело за карьеру: в 2009 году он провел почти год в СИЗО по обвинению в незаконной передаче имущества, но был реабилитирован, а в 2016-м избежал наказания по другому делу, сославшись на инвалидность.

Источник – сайт АиФ-Брянск