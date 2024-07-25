Семьи участников СВО из Брянской области поехали в Карелию

Брянский фонд «Защитники Отечества» организовал поездку в Карелию для семей участников СВО. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты и занятости.

В Карелию отправились семьи ветеранов и погибших участников спецоперации. Путешествие организовал брянский филиал фонда «Защитники Отечества».

20 жителей региона посетят Петрозаводск, Выборг и Сортавалу. Они увидят Поезд Деда Мороза, Выборгский замок, Горный парк Рускеала и Рускеальские водопады.

«Предвкушаем очень хороший праздник и думаем, что воспоминания будут незабываемыми!» — поделился впечатлениями участник СВО Юрий Кротов.