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Семья Гонт украшает Злынку сказочными персонажами

2022, 14 ноября 13:06 Общество
Семья Гонт украшает Злынку сказочными персонажами
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Супруги Гонт подарили скульптуру Маши из мультфильма  детскому саду в Злынке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. 

Супруги Константин и Наталья Гонт из города Злынки необычное увлекаются изготовлением декоративных садовых фигур из цемента.  Процесс изготовления одной такой фигуры довольно трудоемкий. На увлечение уходит всё свободное время семейной пары. 

Скульптурами сказочных персонажей, животных и птиц семья украшает свой дом и двор. А теперь такая фигура появилась на территории детского сада «Теремок» в Злынке. Машу в наряде Снегурочки из мультфильма «Маша и медведь» супруги подарили учреждению, которое посещает их дочь.

Семья Гонт украшает Злынку сказочными персонажами

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