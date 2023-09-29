Нетрезвого подростка на мопеде задержали полицейские в Злынке

Нетрезвого подростка на мопеде без прав задержали полицейские в Злынке. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инспекторы ДПС в городе Злынке на улице Республиканской задержали 16-летнего юношу на мопеде «Альфа». У подростка сотрудники полиции правоохранители выявили признаки опьянения. От освидетельствования юный водитель отказался. Он объяснил свое состояние выпитой накануне бутылкой кефира. Прав у молодого человека также не было.

На подростка полицейские составили административные протоколы.