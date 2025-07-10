Сенсорная кнопка заработала на переходе на набережной Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На пешеходном переходе на набережной напротив фонтана в Брянске появились новые кнопки, на которые не нужно нажимать. Современное сенсорное устройство срабатывает от кратковременного поднесения к нему руки. Индикатор в виде ладошки при этом загорается красным цветом, а также устройство издаёт звуковой сигнал.

Специалисты дорожного управления установили новую кнопку в качестве эксперимента. Если устройство будет хорошо работать, то сенсоры появятся и на других переходах.

Всего в городе расположены около 300 светофоров. Половина из них оборудована кнопками вызова для пешеходов.