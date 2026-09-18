Сергей Горелов: это моя жизнь – в Брянске издали книгу о директоре завода ЛДС

2026, 18 сентября 13:07

Директор брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов получил подарок на своё 65-летие – в типографии отпечатана книга с его мемуары.

По отзывам читателей уже успевших познакомится с книгой, она написана в необычном для мемуаров стиле – в виде писем дедушки Серёжи к своему внуку Артемию.

Такое повествование делает книгу увлекательной и более доверительной. Однако, не надо думать, что здесь будут какие-то детские сказки и сюсюкания – речь в ней идёт о серьёзных вещах, с которыми на протяжении последних тридцати лет столкнулась и вся наша страна, и Брянщина, и отдельно взятые семьи.

Полагаем, что каждый читатель может найти здесь то, что затронет его очень близко.

Пока не знаем, как будет распространяться книга, но уже можно сказать точно – аудитория у неё обеспечено.

Кстати, книга называется « Взлёты и падения бизнеса Сергея Горелова». Из названия можно понять, о чём в ней идёт речь.

Фото: с сайта «Брянский ворчун«