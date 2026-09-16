17-летнего жителя Брянска, сбившего за рулём питбайка пятилетнего мальчика, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью ребёнку. Приговор выслушает житель Брянска, 2008 года рождения.
По версии правоохранителей, вечером 2 июля 17-летний подросток за рулём питбайка, принадлежащего его приятелю, на улице Новозыбковской сбил пятилетнего мальчика.
Права управления транспортными средствами у юноши не было. Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.