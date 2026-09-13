Брянская пара стала призёром чемпионата мира по шоу-дансу

2026, 13 сентября 19:05

Брянская пара стала серебряным призёром чемпионата мира по шоу-дансу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в городе Кошице в Словакии состоялся чемпионат мира по шоу-дансу. Пары со всего мира продемонстрировали не набор стандартных танцев, а зрелищную шоу-композицию под музыку.

На соревнованиях выступили брянские мастера спорта Никита Аникеев и Элина Кокотова. Они представили оригинальное шоу «Щелкунчик». Пара завоевала серебряную медаль.

«Для нас это серебро с золотым отливом. Мы счастливы после долгого перерыва вернуть флаг Российской Федерации на пьедестал турниров WDSF. Мы счастливы представлять Россию, танцуя под музыку Чайковского», — отметили спортсмены.