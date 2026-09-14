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ЖКХ

Более четырёх километров брянской трассы Комаричи – Кокино обновили по нацпроекту

2026, 14 сентября 12:31
Более четырёх километров брянской трассы Комаричи – Кокино обновили по нацпроекту
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Более четырёх километров брянской трассы Комаричи – Кокино обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи – Кокино. 4,1 километр дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие применили метод холодной регенерации. Старое покрытие переработали  и уложили в основание дороги. Сверху сделали стой из прочного асфальтобетона.

Также специалисты восстановили водопропускные трубы, обновили пересечения и примыкания, укрепили обочины. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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