Более четырёх километров брянской трассы Комаричи – Кокино обновили по нацпроекту

2026, 14 сентября 12:31

Более четырёх километров брянской трассы Комаричи – Кокино обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи – Кокино. 4,1 километр дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие применили метод холодной регенерации. Старое покрытие переработали и уложили в основание дороги. Сверху сделали стой из прочного асфальтобетона.

Также специалисты восстановили водопропускные трубы, обновили пересечения и примыкания, укрепили обочины. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».