Более четырёх километров брянской трассы Комаричи – Кокино обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи – Кокино. 4,1 километр дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».
Рабочие применили метод холодной регенерации. Старое покрытие переработали и уложили в основание дороги. Сверху сделали стой из прочного асфальтобетона.
Также специалисты восстановили водопропускные трубы, обновили пересечения и примыкания, укрепили обочины. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.
Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».