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Брянские спортсмены завоевали награды чемпионата ЦФО по гонкам дронов

2026, 15 сентября 13:32
Брянские спортсмены завоевали награды чемпионата ЦФО по гонкам дронов
Источник фото

Брянские спортсмены завоевали награды чемпионата ЦФО по гонкам дронов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

11 сентября в городе Ярославле прошёл чемпионат Центрального федерального округа по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов) класс 75 мм. Участие в нём приняли более 50 пилотов из Московской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Рязанской и Ярославской областей. Они боролись за медали и за право представлять регионы на всероссийскиой арене. 

В личном зачёте второе место занял брянец Степан Шариков. Бронзовым призёром стал Алексей Станкевич. 

В командном зачёте золотую медаль завоевали Алексей Родин и Степан Шариков. Третье место заняли Алексей Станкевич и Данил Луденков. Обе команды прошли отбор на чемпионат России. Он состоится в октябре в Сочи.

 

Возрастные ограничения 12+

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