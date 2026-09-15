Брянские спортсмены завоевали награды чемпионата ЦФО по гонкам дронов

2026, 15 сентября 13:32

Брянские спортсмены завоевали награды чемпионата ЦФО по гонкам дронов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

11 сентября в городе Ярославле прошёл чемпионат Центрального федерального округа по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов) класс 75 мм. Участие в нём приняли более 50 пилотов из Московской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Рязанской и Ярославской областей. Они боролись за медали и за право представлять регионы на всероссийскиой арене.

В личном зачёте второе место занял брянец Степан Шариков. Бронзовым призёром стал Алексей Станкевич.

В командном зачёте золотую медаль завоевали Алексей Родин и Степан Шариков. Третье место заняли Алексей Станкевич и Данил Луденков. Обе команды прошли отбор на чемпионат России. Он состоится в октябре в Сочи.

Возрастные ограничения 12+