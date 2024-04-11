Сергей Горелов подготовил уникальных сотрудников для обрабатывающих центров Брянщины

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете дипломы получили молодые инженеры. Первыми новую профессию для работы на современных обрабатывающих центрах освоили сотрудники компании «ЛДС-групп» Сергея Горелова.

Как рассказал Сергей Горелов, найти подобных специалистов было невозможно. И ректор БГИТУ Валерий Егорушкин организовал на базе вуза разработку уникальной программы обучения.

Обучение сотрудников оплатило предприятие. Они освоили новую специальность за полгода и защитили дипломные работы. Кстати, их расчеты и программы были реализованы. Обрабатывающие центры изготовили по ним стальные детали сложной формы.

«Мы работаем во всех сферах – работаем на оборону, работаем в сфере железнодорожного машиностроения, литейном производстве, других отраслях промышленности и металлообработки и мы готовы учить кадры. Благодарю всех, кто принял участие в этом пилотном проекте подготовки специалистов. Уверен, он будет продолжен», – подчеркнул Сергей Горелов.