Сергей Горелов поздравил жителей с Днём города и годовщиной освобождения Брянщины

2026, 17 сентября 12:33

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов поздравил жителей с Днём города и годовщиной освобождения Брянщины.

«Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

Поздравляю вас с 83-й годовщиной освобождения Брянщины и 1041-летием Брянска. Спасибо нашим ветеранам за мужество и вклад в развитие края — вы пример для молодого поколения. Особая благодарность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и бойцам добровольческой бригады «БАРС-Брянск» за защиту родной земли и верность долгу. Горжусь нашими героями. Желаю всем здоровья, мирного неба и успехов».

Фото: пресс-служба завода ЛДС