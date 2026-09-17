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Сергей Горелов поздравил жителей с Днём города и годовщиной освобождения Брянщины

2026, 17 сентября 12:33
Сергей Горелов поздравил жителей с Днём города и годовщиной освобождения Брянщины
Источник фото

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов поздравил жителей с Днём города и годовщиной освобождения Брянщины. 

«Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

Поздравляю вас с 83-й годовщиной освобождения Брянщины и 1041-летием Брянска. Спасибо нашим ветеранам за мужество и вклад в развитие края — вы пример для молодого поколения. Особая благодарность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и бойцам добровольческой бригады «БАРС-Брянск» за защиту родной земли и верность долгу. Горжусь нашими героями. Желаю всем здоровья, мирного неба и успехов».

 

Фото: пресс-служба завода ЛДС

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