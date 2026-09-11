Жительницу Брянска ждёт суд за кражу кошелька у новой знакомой

2026, 11 сентября 12:14

Жительницу Брянска ждёт суд за кражу кошелька с деньгами у новой знакомой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о краже кошелька. В преступлении обвиняют 24-летнюю жительницу Брянска.

По версии правоохранителей, в мае 2026 года 31-летняя потерпевшая в ночное время находилась в увеселительном заведении на проспекте Ленина в Советском районе Брянска. Женщина попросила ненадолго присмотреть за её сумочкой новую знакомую. Фигурантка забрала оттуда кошелек с 32 тысячами рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. Она призналась, что похищенные деньги потратила на развлечения и алкоголь.

Фигурантке предъявлено обвинение. Суда она дожидается под подпиской о невыезде.