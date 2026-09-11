Жительницу Брянска ждёт суд за кражу кошелька с деньгами у новой знакомой. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о краже кошелька. В преступлении обвиняют 24-летнюю жительницу Брянска.
По версии правоохранителей, в мае 2026 года 31-летняя потерпевшая в ночное время находилась в увеселительном заведении на проспекте Ленина в Советском районе Брянска. Женщина попросила ненадолго присмотреть за её сумочкой новую знакомую. Фигурантка забрала оттуда кошелек с 32 тысячами рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. Она призналась, что похищенные деньги потратила на развлечения и алкоголь.
Фигурантке предъявлено обвинение. Суда она дожидается под подпиской о невыезде.