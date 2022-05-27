Сержант Николай Писенок из Стародубского округа погиб на Украине

33-летний брянский военный героически исполнил свой долг.

33-летний гвардии сержант Николай Писенок из Стародубского округа погиб в ходе спецоперации на Украине.

Николай Писенок родился в селе Новомлынка. Окончил Брянский аграрный техникум имени Героя России Зайцева.

По окончании срочной службы подписал контракт. Службу проходил в войсковой части 07264 в Пскове. Был командиром отделения специальной обработки вооружения и техники роты РХБЗ. За образцовое выполнение заданий удостоен наград.

«О Николае говорят, что он был добросовестным, порядочным, честным парнем. Жизнь гвардии сержанта Николая Писенка оборвалась на боевом посту, 19 мая 2022 года. Он героически исполнил воинский долг, защищая Родину. Посмертно представлен к Ордену Мужества», – сообщили в Администрации Стародубского округа.

У Николая остались жена и дочь. В Администрации Стародубского округа выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.