Шесть брянских выпускников получили по 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянской области определились выпускники, которые получили высший результат по нескольким предметам на Едином госэкзамене. Так 100 баллов по русскому языку набрали 65 ребят. Ещё трое выпускников получили максимальный результат по профильной математике. Из них пять набрали 100 баллов по химии. А выпускница гимназии № 1 Брянска Валерия Бахтина показала высший результат на экзамене по литературе.

«Добиться высоких баллов мне помогло выполнение всех заданий к школьным урокам и дополнительная подготовка к ЕГЭ. Гимназия с ранних лет учила меня труду и упорству. Благодаря ей я поняла, что ошибаться – это нормально. Ошибки дают возможность расти и достигать высот», – отметила Валерия Бахтина.