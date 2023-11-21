Шесть новых «КАМАЗов» будут убирать Брянск зимой

Шесть новых «КАМАЗов» готовят к уборки улиц от снега в Брянске будущей зимой. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожное управление Брянска купило шесть новых «КАМАЗов». Грузовики в настоящее время проходят оснащение на «Заводе КДМ» в Смоленске. Они приедут в город в декабре.

Новая техника будет убирать снег посыпать улицы из бункеров для пескосоляной смеси. Также на машины можно установить оборудование для обработки жидким реагентом. Но для него нужна дорогостоящая установка для приготовления смеси.

«Необходимо посчитать экономическую эффективность от перехода на новый вид обработки улиц. Если это будет выгодно с финансовой стороны, не нанесет вреда экологии, то в будущем для приобретения спецоборудования мы можем попросить помощь из областного бюджета», — отметил исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Со снегом и льдом в областном центре готовы бороться 130 единиц техники.