Школа №5 Брянска откроется в январе после ремонта

Школа №5 Брянска готова принять учеников после капитального ремонта с 11 января. Об этом рассказали в городской администрации.

Капитальный ремонт закончичлся в школе №5 Брянска. По программе «Модернизация школьных систем образования» здесь привели в порядок фундамент, фасад, кровлю,системы отопление, вентиляции, водоснабжение и канализация, а также электрику. Кроме того поставили новые двери, отремонтировали классы, коридоры. Рабочие завершают обустройство пищеблока и спортзала. На ремонт двухэтажного здания 1950 года постройки с четырехэтажной пристройкой 1971 года потратили 105,6 млн рублей.

Педагоги установили в школе новогоднюю елку. После каникул 11 января почти 750 школьников смогут сесть за парты.