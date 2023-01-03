Школа №5 Брянска откроется в январе после ремонта
Школа №5 Брянска готова принять учеников после капитального ремонта с 11 января. Об этом рассказали в городской администрации.
Капитальный ремонт закончичлся в школе №5 Брянска. По программе «Модернизация школьных систем образования» здесь привели в порядок фундамент, фасад, кровлю,системы отопление, вентиляции, водоснабжение и канализация, а также электрику. Кроме того поставили новые двери, отремонтировали классы, коридоры. Рабочие завершают обустройство пищеблока и спортзала. На ремонт двухэтажного здания 1950 года постройки с четырехэтажной пристройкой 1971 года потратили 105,6 млн рублей.
Педагоги установили в школе новогоднюю елку. После каникул 11 января почти 750 школьников смогут сесть за парты.
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