«Школа фермера» открылась в брянском вузе

В Брянском аграрном университете открыли «Школу фермера». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
В Брянском государственном аграрном университете стартовал образовательный проект «Школа фермера-2023». Она открылась в регионе в третий раз.
На торжественной встрече с 30 новыми слушателями пообщались председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию Эдуард Дуданов, педагоги вуза и выпускники прошлых лет.
«Уверены, что полученные в «Школе фермера» знания помогут будущим аграриям с честью продвигать собственную продукцию в конкурентной среде АПК и быть готовым маневрировать среди рисков. Уверены, что каждый из слушателей с пользой для дела сумеет применить полученные знания на практике, и спустя некоторое время мы увидим на рынке новые продуктовые бренды от наших выпускников», – отметил Эдуард Дуданов.
Ученики школы 2,5 месяца будут изучать перспективные направления для местного агропромышленного комплекса: «Растениеводство и животноводство». Теоретические знания они получат в Брянском государственном аграрном университете, а практику пройдут на предприятиях региона. В завершении курса им предстоит защитить бизнес-планы.
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