Школьники из Навли побывали на экскурсии в Брянской областной Думе

2026, 09 октября 10:16

Школьники из Навли побывали на экскурсии в Брянской областной Думе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Брянская областная Дума по инициативе спикера Валентин Суббот знакомит молодежь с историей развития парламентаризма в регионе. 7 октября в здании заксобрание побывали активисты и участники творческих конкурсов из гимназии №1 посёлка Навля. школьники прошли по залам, познакомились со структурой думы, узнали о процессе правотворческая деятельность. Также ребятам рассказали об истории создания и развития представительного органа.

«Мы стараемся поддерживать все начинания нашей молодежи, вдохновлять юных, талантливых, активных ребят собственным примером, помогать им почувствовать связь с судьбой малой Родины. Именно поэтому для нас так важны такие экскурсии, ведь когда школьники, студенты своими глазами видят, как рождается закон, как шаг за шагом выстраивается работа над решениями, которые напрямую влияют на жизнь региона, у них складывается личное понимание служения обществу», — подчеркнул спикер заксобрания Валентин Суббот.