Школьники побывали на экскурсии в Брянской областной Думе

Школьники из Белых Берегов и Стародуба побывали на экскурсии в Брянской областной Думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты Брянской областной Думы продолжают встречи встречи с молодежью региона. Мероприятия приурочены к 30-летию парламента.

Накануне председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Василий Попадайло и его заместитель Ольга Полякова пообщались со старшеклассниками Белобережской школы №30 и Стародубской школы №3. Речь шла о становлении парламентаризма и особенностях работы думы, этапах рассмотрения законопроектов.

После беседы депутаты провели для школьников экскурсию по Брянской областной Думе.